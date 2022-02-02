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За прохождение Dying Light 2 можно получить 77 000 рублей

За прохождение Dying Light 2 можно получить 77 000 рублей
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Сайт DiamondLobby в честь скорого релиза Dying Light 2 проведёт активность с денежным вознаграждением. Тот, кто завершит игру на 100% и сделает это быстрее других, получит приз в размере $ 1 тыс (примерно 77 тыс рублей).

По словам организаторов активности, подобное соревнование хотят устроить не только для охотников за трофеями, но и для других игроков. Возможность получить приз появится у каждого. Сайт отметил несколько условий, при которых победа будет зачтена.

Какие условия для участия?

  • Транслировать прохождение Dying Light 2 в прямом эфире
  • Записи трансляций должны обязательно сохраниться
  • Выбить все призы и пройти игру на 100%
  • После всего этого отправить результаты организаторам в специальной форме
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Dying Light 2 выйдет уже 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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