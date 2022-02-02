В России стали больше играть: трафик за 2021 год вырос на 30-35%

Интерес к видеоиграм в России продолжает увеличиваться: за 2021 год трафик на консолях и ПК в сетевых проектах увеличился на 30-35%. Мобильный гейминг может похвастаться схожими результатами. Исследованием поделился сервис «Билайн.Аналитика», а мы тезисно рассказываем о главном.
- Наибольший рост показали игры Activision Blizzard (Diablo, World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch) и песочница Roblox — трафик за год увеличился вдвое.
- Проекты EA (FIFA, Battlefield, Apex Legends) и Ubisoft (Rainbow Six) поднялись примерно на 10%.
- Королевская битва PUBG выросла на 15%, а вот трафик у игр Valve (CS:GO, Dota 2 и другие) за год почти не изменился, однако уже в начале 2022-го пошёл рост.
- У популярных мобильных игр для исследования взяли хиты вроде PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, World of Tanks Blitz и Clash of Clans, трафик в среднем вырос на 30-40%.
Если говорить о Twitch, то тут всё зависело исключительно от событий в индустрии. Прямой связи со временем суток или днём недели не наблюдалось. Наибольшие пики наблюдались в середине января, октябре и начале ноября.
Глобально рост трафика в мультиплеерных играх связывают не только с появлением новых геймеров, но и с улучшением интернета. К примеру, в прошлом году «Билайн» организовал прямое сетевое взаимодействие не только в Европе и США, но и в Азии (Токио, Гонконг).
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