Роман Стивена Кинга «Билли Саммерс» экранизируют в виде сериала

Издание Deadline сообщило, что ещё один роман известного писателя Стивена Кинга будет экранизирован. В мини-сериал хотят превратить произведение «Билли Саммерс».

Созданием экранизации займётся студия Джей Джея Абрамса Bad Robot. Сам Кинг ещё не объявлял об этом, но, скорее всего, источники Deadline сообщили достоверную информацию.

Детективный роман рассказывает о киллере по имени Билли Саммерс. Он решает закончить карьеру и стать обычным человеком. Перед этим ему выдают последний заказ, но именно это дело полностью изменит жизнь Саммерса.

Обложка романа

На данный момент неизвестна даже примерная дата выхода сериала. Сам роман вышел в августе 2021 года.

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