Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роман Стивена Кинга «Билли Саммерс» экранизируют в виде сериала

Роман Стивена Кинга «Билли Саммерс» экранизируют в виде сериала
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что ещё один роман известного писателя Стивена Кинга будет экранизирован. В мини-сериал хотят превратить произведение «Билли Саммерс».

Тест: угадай спортивную игру по скриншоту Тест: угадай спортивную игру по скриншоту

Созданием экранизации займётся студия Джей Джея Абрамса Bad Robot. Сам Кинг ещё не объявлял об этом, но, скорее всего, источники Deadline сообщили достоверную информацию.

Детективный роман рассказывает о киллере по имени Билли Саммерс. Он решает закончить карьеру и стать обычным человеком. Перед этим ему выдают последний заказ, но именно это дело полностью изменит жизнь Саммерса.

Обложка романа

Обложка романа

На данный момент неизвестна даже примерная дата выхода сериала. Сам роман вышел в августе 2021 года.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022