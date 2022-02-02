Майнеры в России стали меньше закупаться видеокартами и чаще продавать их

Издание РБК сообщило, что из-за запрета Центрального банка спрос на устройства для майнинга в России значительно снизился. Согласно данным, количество предложений увеличилось, однако спрос уменьшился. Но такое наблюдается не везде.

Издание обратилось к различным компаниям и фирмам, которые занимаются продажей или аналитикой. Так, например, представитель Wildberries отметил, что в период с 20 по 26 января россияне заказали в 5,5 раза больше устройств, чем за аналогичный срок в 2021 году.

Представители «Объявлений ВКонтакте» и «Юлы» отметили, что в январе люди стали чаще продавать оборудование для майнинга, и на это повлиял запрет ЦБ.

Ситуацию прокомментировал бизнес-аналитик из «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. По его словам, купить продвинутое оборудование для майнинга труднее, чем простое.

Обычные майнеры могут приобретать необходимые им комплектующие в крупных розничных сетях. Как правило, купить наиболее оптимизированные для майнинга модели проблематично: если они и появляются в свободной продаже, то быстро переходят в руки перекупщиков, которые потом предлагают их на разных торговых площадках со значительной наценкой.

В конце января Владимир Путин выступил против полного запрета майнинга в России. Президент поддержал идею регулировать отрасль налогами.

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