Майнеры в России стали меньше закупаться видеокартами и чаще продавать их

Издание РБК сообщило, что из-за запрета Центрального банка спрос на устройства для майнинга в России значительно снизился. Согласно данным, количество предложений увеличилось, однако спрос уменьшился. Но такое наблюдается не везде.
Издание обратилось к различным компаниям и фирмам, которые занимаются продажей или аналитикой. Так, например, представитель Wildberries отметил, что в период с 20 по 26 января россияне заказали в 5,5 раза больше устройств, чем за аналогичный срок в 2021 году.
Представители «Объявлений ВКонтакте» и «Юлы» отметили, что в январе люди стали чаще продавать оборудование для майнинга, и на это повлиял запрет ЦБ.
Ситуацию прокомментировал бизнес-аналитик из «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. По его словам, купить продвинутое оборудование для майнинга труднее, чем простое.
Обычные майнеры могут приобретать необходимые им комплектующие в крупных розничных сетях. Как правило, купить наиболее оптимизированные для майнинга модели проблематично: если они и появляются в свободной продаже, то быстро переходят в руки перекупщиков, которые потом предлагают их на разных торговых площадках со значительной наценкой.
В конце января Владимир Путин выступил против полного запрета майнинга в России. Президент поддержал идею регулировать отрасль налогами.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 февраля 2022
-
18:54
-
18:15
-
17:47
-
16:44
-
16:07
-
16:02
-
14:56
-
14:55
-
14:19
-
14:17
-
13:51
-
12:51
-
12:39
-
12:17
-
11:52
-
11:20
-
10:49
-
10:17
-
09:48
-
09:19
-
08:53
-
08:22
-
01:21
-
00:35
- 1 февраля 2022
-
19:56
-
19:30
-
19:23
-
18:59
-
18:20
-
17:57
-
17:33
-
17:18
-
17:15
-
16:33
-
15:58