Появились первые оценки Dying Light 2

2 февраля спало эмбарго на обзоры Dying Light 2. В целом журналисты остались довольны новым зомби-экшеном Techland. Отмечают, что проект стал больше походить на хоррор, и это пошло на пользу. Также хвалят отличные механики паркура и боевой системы, но ругают побочные активности.

Наш обзор тоже вышел, ознакомиться с ним можно ниже. Среди всех платформ наибольшая оценка у версий для PS5 и Xbox Series X — 78 из 100. ПК-версию оценили хуже. Она собрала 74 балла.

Оценки Dying Light 2

Game Informer — 9,5/10

PC Gamer — 8,4/10

Gaming Bolt — 7/10

IGN — 7/10

Push Square — 7/10

VGC — 7/10

GameSpot — 6/10

Журналист издания VGC отметил, что в Dying Light 2 ощущается больше свободы, чем в первой части. Автор также похвалил механику паркура, которая работает отлично. Под критику попали бои и попытка разработчиков сделать иллюзию выбора.

Dying Light 2 начинается как интересная игра про зомби, в которой угроза кажется ощутимой, ваш персонаж чувствует себя слабым, а мир готов к динамичной истории. Но чем дальше вы погружаетесь в игру, тем больше появляется скучных моментов.

По словам автора обзора на Game Informer, новые персонажи ощущаются живыми и проработанными. Журналист считает, что Techland справилась со своей задачей.

Когда Эйден отправляется на задание, игрок сможет получить удовольствие. Задания не только хорошо прописаны, но и развиваются динамично и почти всегда подталкивают Эйдена к паркуру. Паркурная система Dying Light 2 — это произведение искусства, расположенное в красивом, раскинувшемся городе, который одновременно является архитектурной игровой площадкой.

Dying Light 2 выйдет уже 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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