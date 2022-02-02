Появились первые оценки Dying Light 2

2 февраля спало эмбарго на обзоры Dying Light 2. В целом журналисты остались довольны новым зомби-экшеном Techland. Отмечают, что проект стал больше походить на хоррор, и это пошло на пользу. Также хвалят отличные механики паркура и боевой системы, но ругают побочные активности.
Наш обзор тоже вышел, ознакомиться с ним можно ниже. Среди всех платформ наибольшая оценка у версий для PS5 и Xbox Series X — 78 из 100. ПК-версию оценили хуже. Она собрала 74 балла.
Оценки Dying Light 2
- Game Informer — 9,5/10
- PC Gamer — 8,4/10
- Gaming Bolt — 7/10
- IGN — 7/10
- Push Square — 7/10
- VGC — 7/10
- GameSpot — 6/10
Журналист издания VGC отметил, что в Dying Light 2 ощущается больше свободы, чем в первой части. Автор также похвалил механику паркура, которая работает отлично. Под критику попали бои и попытка разработчиков сделать иллюзию выбора.
Dying Light 2 начинается как интересная игра про зомби, в которой угроза кажется ощутимой, ваш персонаж чувствует себя слабым, а мир готов к динамичной истории. Но чем дальше вы погружаетесь в игру, тем больше появляется скучных моментов.
По словам автора обзора на Game Informer, новые персонажи ощущаются живыми и проработанными. Журналист считает, что Techland справилась со своей задачей.
Когда Эйден отправляется на задание, игрок сможет получить удовольствие. Задания не только хорошо прописаны, но и развиваются динамично и почти всегда подталкивают Эйдена к паркуру. Паркурная система Dying Light 2 — это произведение искусства, расположенное в красивом, раскинувшемся городе, который одновременно является архитектурной игровой площадкой.
Dying Light 2 выйдет уже 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 февраля 2022
-
18:54
-
18:15
-
17:47
-
16:44
-
16:07
-
16:02
-
14:56
-
14:55
-
14:19
-
14:17
-
13:51
-
12:51
-
12:39
-
12:17
-
11:52
-
11:20
-
10:49
-
10:17
-
09:48
-
09:19
-
08:53
-
08:22
-
01:21
-
00:35
- 1 февраля 2022
-
19:56
-
19:30
-
19:23
-
18:59
-
18:20
-
17:57
-
17:33
-
17:18
-
17:15
-
16:33
-
15:58