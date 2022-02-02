Ghostwire: Tokyo выйдет 25 марта. Через 27 часов покажут 20 минут игры

Необычный экшен-хоррор Ghostwire: Tokyo от создателей The Evil Within официально выходит уже 25 марта! Sony подтвердила дату выхода вместе с анонсом 20-минутного показа игры, который начнётся в 01:00 мск 4 февраля. Разработчики впервые полноценно покажут игру и расскажут об её особенностях.
Вместе с объявлением компания готовится к началу сбора предварительных заказов. На выбор будут два издания: стандартное и расширенное — последнее позволит начать прохождение на 72 часа раньше, то есть 22 марта. Вдобавок его владельцы получат набор предметов: скины на героя и оружие. За оформление предзаказа также полагаются бонусы — ещё несколько скинов.
Ghostwire: Tokyo — это экшен с элементами хоррора, где 99% населения Токио пропадает и в мир вторгаются монстры. Игроку предстоит справиться с ними и спасти человечество.
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