Динамическая погода и возвращение к корням: что мы узнали про Gran Turismo 7

Sony провела 30-минутный эфир State of Play, который полностью посвятили Gran Turismo 7. На нём создатель серии Кадзунори Ямаути поделился всеми особенностями седьмой части. Речь зашла как о возвращении классических аспектов симулятора, так и важных нововведениях.

Gran Turismo всегда была не столько симулятором, сколько данью уважения автомобилям. Разработчики любят всё это, поэтому уделяют немало внимания не только самим гонкам, но и связанной с ними культуре. И, конечно, самим автомобилям. Ямаути сам огромный поклонник машин. Однако это не означает, что GT7 в первую очередь для любителей — нет, команда наоборот старается привить эту щепетильность и любовь новичкам, популяризируя всю автомобильную культуру.

Для этого разработчики подготовили интерактивные музеи, всевозможные рассказы, уникальные исторические фотографии и тому подобное — всё это используется для того, чтобы показать, насколько машины и автоспорт интересные.

Но возвращаясь к самой игре: Gran Turismo 7 вернётся к корням — после экспериментальной и киберспортивной GT Sport разработчики делают большую игру с массой контента. Вернутся лицензии, испытания, кампания и карта мира в качестве главного меню. Последний раз она была в Gran Turismo 4 почти 20 лет назад. По словам разработчиков, таким образом они хотят передать ощущение праздника.

Что ещё важнее, разработчики наконец-то представят динамическую смену погоды — на введение долгожданной возможности ушло много времени, но японцы пообещали по-настоящему реалистичную симуляцию вообще всего. Поведение машины будет напрямую связано даже с тем, в каком континенте проходит соревнование. Причём на длинных трассах в одной части может идти дождь, тогда как в другой будет солнечно и сухо. Придётся адаптироваться.

Ещё одной важной частью GT7 станет кастомизация автомобилей — не только внутренностей, но и внешнего вида. Дадут поменять капот, спойлеры и тому подобное. Ещё не Need for Speed, но что-то явно вдохновлённое его широкой настройкой внешнего вида авто.

Большое внимание на презентации уделили геймпаду DualSense: обещают, что благодаря продвинутой вибрации и адаптивным триггерам получится передать ощущение управление автомобилем. Будем надеяться, что контроллер действительно используют на полную — стоит напомнить, что именно на GT Sport были первые демки особенностей DualSense.

Большие изменения ждут музыку. Для начала, появится полноценный режим «Музыкальное ралли» — это набор испытаний под определённые треки, где надо выполнять нужные испытания. Гонки построены таким образом, чтобы они совпадали с ритмом музыки. А ещё теперь во время повторов ракурсы камеры генерируются случайным образом, пытаясь подстроиться под музыку.

Игра выходит на PS4 и PS5. На последней обещают два режима — с 4К при 60 FPS и с рейтрейсингом. Раскрывать особенности второго не торопятся — даже не говорят, будет ли там 60 FPS (судя по кадрам с шоу всё же будут).

Немного сухих цифр

На старте продаж 4 марта будет 400 машин, 34 трека с 97 вариантами, 300 музыкальных композиций, 60 элементов для визуального улучшения и 30 заданий в Кафе GT.

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