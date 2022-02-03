Популярный выживач Valheim получит поддержку Steam Deck

Популярному выживачу в скандинавском сеттинге Valheim исполняется ровно год. В честь этого события разработчики выпустили пост, в котором поделились прогрессом разработки. Авторы рассказали, что в данный момент почти закончили работу над Горным биомом — в нём появятся новые пещеры и подземный храм. Обновление всё ещё намечено на начало 2022 года.

Что касается нового биома Туманные Земли, то разработчики уже закончили создание концепта и врагов, которые там появятся. В данный момент авторы экспериментируют с механиками и обещают поделиться деталями уже после выхода «Горного» патча.

Помимо создания нового контента, разработчики трудятся вместе с Valve над оптимизацией игры под Steam Deck. Если всё пойдёт по плану, то вместе с релизом портативного ПК в конце февраля игроки смогут насладиться проектом на небольшом экране.

Valheim доступна на ПК в Steam. Ранее фанат построил в выживаче крепость Каэр Трольде из «Ведьмака 3».

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