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Авторы «Нет пути домой» не собирались делать Зелёного Гоблина главным злодеем

Авторы «Нет пути домой» не собирались делать Зелёного Гоблина главным злодеем
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В ленте «Человек-паук: Нет пути домой» сразу несколько злодеев, однако самый главный, безусловно, Зелёный Гоблин. По словам сценариста фильма Криса МакКены, в первоначальной версии фильма Норман Озборн был просто противником Паучка. Главным негодяем должен был стать некто другой, однако по каким-то причинам создатели отказались от этой идеи и вернулись к персонажу Уиллема Дефо.

Фильм претерпел множество изменений. Зелёный Гоблин не был главным злодеем в изначальном сценарии. Он был просто злодеем. Затем мы потеряли некоторых других персонажей и решили, что именно он должен стать антагонистом. Мы немного переписали сценарий и сделали его главным злодеем.

Вероятно, главным противником Человека-паука в «Нет пути домой» должен был стать Мистерио. Именно он фигурировал на концепт-артах художника Эндрю Ридера. Судя по всему, персонажа должны были оживить после событий «Вдали от дома», но в итоге отказались от этой идеи.

Тем временем «Человек-паук: Нет пути домой» уже собрал $ 1,74 млрд и продолжает набивать кассу. Это уже шестой фильм в истории.

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