Psychonauts 2 стала «Игрой года» по версии New York Game Awards

1 февраля прошла ежегодная престижная премия New York Game Awards в области интерактивных искусств. «Игрой года» стал сюжетный платформер Psychonauts 2. Проект также получил награду в категории «Лучший игровой мир», а глава студии-разработчика Тим Шейфер удостоился звания «Легенда игровой индустрии».
Psychonauts 2 — продолжение оригинального платформера, вышедшего в 2005 году. В нём главный герой вступает в организацию экстрасенсорного шпионажа под названием «Психонавты» и путешествует по мирам, основанным на подсознании своих друзей и врагов. К игре совсем скоро смогут приобщиться российские игроки — Double Fine обещала выпустить русскую локализацию в начале 2022 года.
На New York Game Awards также подвели итоги в других категориях. Life is Strange: True Colors победила в номинации «Лучший сценарий», Мэгги Робертсон в роли леди Димитреску из Resident Evil Village получила статуэтку за «Лучшую актёрскую игру». Resident Evil 4 VR назвали «Лучшей игрой в виртуальной реальности», а NaVi по CS:GO стали «Лучшей киберспортивной командой».
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