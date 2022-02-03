Psychonauts 2 стала «Игрой года» по версии New York Game Awards

1 февраля прошла ежегодная престижная премия New York Game Awards в области интерактивных искусств. «Игрой года» стал сюжетный платформер Psychonauts 2. Проект также получил награду в категории «Лучший игровой мир», а глава студии-разработчика Тим Шейфер удостоился звания «Легенда игровой индустрии».

Psychonauts 2 — продолжение оригинального платформера, вышедшего в 2005 году. В нём главный герой вступает в организацию экстрасенсорного шпионажа под названием «Психонавты» и путешествует по мирам, основанным на подсознании своих друзей и врагов. К игре совсем скоро смогут приобщиться российские игроки — Double Fine обещала выпустить русскую локализацию в начале 2022 года.

На New York Game Awards также подвели итоги в других категориях. Life is Strange: True Colors победила в номинации «Лучший сценарий», Мэгги Робертсон в роли леди Димитреску из Resident Evil Village получила статуэтку за «Лучшую актёрскую игру». Resident Evil 4 VR назвали «Лучшей игрой в виртуальной реальности», а NaVi по CS:GO стали «Лучшей киберспортивной командой».

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