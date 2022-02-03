Звезда «Мачо и ботана» Ченнинг Татум рассказал, почему не может смотреть фильмы Marvel

В середине февраля состоится премьера «Лулу и Бригга» — это режиссёрский дебют звезды «Мачо и ботана» Ченнинга Татума. В честь этого постановщик поделился травмой своей жизни с изданием Variety: оказывается, он не может смотреть фильмы Marvel. Всё дело в его первых попытках стать кинорежиссёром.

Оказаться в кресле постановщика Татум мог ещё в 2016 году — в то время он написал сценарий про супергероя во вселенной «Людей Икс» вместе с продюсером Рейд Кэролин. Главным героем должен был стать некий мутант со «своим восприятием мира». Супергерой одевался бы по моде и не был бы похож на популярных персонажей комиксов. По задумке авторов, фильм должен был быть романтическим боевиком в стиле «Дэдпула» — с кучей неприличных шуток и рейтингом 18+. Актёр хотел не только сыграть главную роль в картине, но и срежиссировать её, однако этого так и не произошло.

Всё дело в том, что в 2019 году кинокомпанию Fox купила Disney — и все права на потенциальный фильм Gambit перешли к ней. Организация Уолта Диснея славится своим упором на аудиторию всех возрастов, поэтому новые владельцы отказали Татуму в постановке фильма. При этом в качестве аргументов боссы приводили неопытность артиста в качестве постановщика и потенциально низкие сборы. Татум так расстроился, что теперь больше не может смотреть фильмы Marvel.

Как только они отказали в съёмках Gambit, мне стало очень грустно. Я настолько проникся идеей своего персонажа, что с тех пор не могу смотреть фильмы Marvel. Я ведь не смотрел даже «Мстителей»!

Актёр отметил, что если бы ему когда-нибудь предложили сыграть в Gambit, то он бы согласился. Правда, занимать режиссёрское кресло артист бы не стал и отдал бы место более опытному постановщику.

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