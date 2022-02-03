Красотка с электро, мечи и персонажи — детали первого баннера Genshin Impact версии 2.5

Известный инсайдер Lumie поделился некоторыми подробностями обновления 2.5 для Genshin Impact. Так, в первый баннер героев войдёт новый пятизвёздочный персонаж Яэ Мико. Кроме того, авторы добавят реран Дионы, Тома и Фишли с 4-я звёздами рейтинга.

Из оружия можно будет получить Истину Кагура и Драгоценный омут (5 звёзд), а также Дождерез, Бесструнный и Око сознания (4 звезды). Какими-то другими подробностями инсайдер делиться не стал и посоветовал дождаться информации от самих разработчиков.

Полноценная презентация обновления 2.5 для Genshin Impact состоится 4 февраля в 15:00 мск, а выход патча намечен на середину февраля. Помимо баннеров, игроков ждут изменения карты, новые биомы и свежие скины.

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