Режиссёр «2012» и «Послезавтра» Роланд Эммерих раскритиковал фильмы Marvel и Star Wars

Известный режиссёр фильмов-катастроф — «2012», «Послезавтра», «День Независимости» — Роланд Эммерих дал небольшое интервью изданию Den of Geek. В нём постановщик раскритиковал фильмы Marvel и картины по вселенной «Звёздных войн». По его мнению, именно из-за таких гигантов киноиндустрия стагнирует, и многие предпочитают выпускать продолжения одних и тех же фильмов, совершенно забывая создавать что-то новое. И даже ему, режиссёру с громким именем, тяжело получить финансирование на оригинальные проекты.

Конечно, жанр фильмов-катастроф сильно изменился за все эти годы. Теперь в прокате доминируют «Звёздные войны» и фильмы Marvel. Это немного разрушает нашу индустрию, потому что никто из гигантов больше не старается снять что-нибудь оригинальное.

Режиссёр считает, что Disney достиг настолько успешного производства своих фильмов, что выпускает теперь минимум 4 картины в год. Из-за этого другим киностудиям приходится сдвигать свои премьеры и выпускать только продолжения или переосмысления успешных франшиз. Эммерих отмечает, что в мире всё ещё есть режиссёры, способные снимать действительно уникальные и разноплановые картины. Он привёл в пример Кристофера Нолана, который «снимает о чём хочет». Но таких людей в индустрии становится всё меньше.

Премьера нового фильма Эммериха «Падение Луны» состоялась 3 февраля 2022 года. По сюжету Луна сходит с орбиты и направляется в сторону нашей планеты, на которой уже начинают происходит катаклизмы. Главные роли исполнили Холли Берри и Патрик Уилсон.

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