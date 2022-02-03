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Фанат Portal повесил на потолок копию GLaDOS

Фанат Portal повесил на потолок копию GLaDOS
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Пользователь Reddit под ником Bogey01 показал необычное изделие у себя дома. Он распечатал на 3D-принтере копию GLaDOS из серии Portal и покрасил её. Он прикрепил работу к потолку.

Энтузиаст отметил, что занимался проектом в течение двух последних лет. По словам автора, он хотел дополнить самодельную GLaDOS различными деталями, но поспешил закончить проект, поскольку работает над ним уже слишком долго.

В комментариях предложили установить видеокамеру в место для глаза и настроить GLaDOS для общения. Это звучит сложно, но у автора работы были и такие мысли. Возможно, в будущем он улучшит свою GLaDOS, но произойдёт это точно не в ближайшее время.

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