Тизер Арнольда Шварценеггера в роли Зевса оказался рекламой BMW

27 января Арнольд Шварценеггер опубликовал изображение в своих соцсетях, на котором актёр загримирован под древнегреческого бога грома Зевса. На картинке также можно было увидеть дату анонса нового проекта — февраль 2022 года. Фанаты актёра тут же принялись гадать, что именно тизерит «Железный Арни». Некоторые предположили, что это может быть даже намёк на игровую экранизацию — например, God of War.
Однако всё оказалось куда проще. Знаменитый актёр снялся в рекламе BMW. В ролике Шварценеггер в образе Зевса приходит в кафе и заказывает себе кофе. Полную версию видео мы увидим в ночь на 14 февраля — когда состоится финальный матч в американской Национальной футбольной лиге под названием «Супербоул».
Очень жаль, что нам не удастся увидеть актёра в полноценном образе Зевса в каком-нибудь фильме. Ведь у «Арни» получился действительно суровый и правдоподобный образ бога грома.
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