Nintendo видит потенциал в NFT

После недавнего финансового отчёта Nintendo дала комментарий по поводу NFT. Компания считает, что в токенах определённо есть потенциал, но его ещё предстоит раскрыть.

Nintendo не хочет заниматься NFT просто ради галочки. Если когда-нибудь компания решится взаимодействовать с токенами, то от этого будет польза.

У нас действительно есть интерес к этой области, мы чувствуем в этом потенциал. Нам в первую очередь важно, чтобы это доставляло игрокам положительные эмоции.

2 февраля комментарий по поводу NFT дала Electronic Arts. Генеральный директор компании Эндрю Уилсон заявил, что пока EA не заинтересована в токенах. Раньше он говорил, что за этим будущее.

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