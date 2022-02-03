Nintendo видит потенциал в NFT
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После недавнего финансового отчёта Nintendo дала комментарий по поводу NFT. Компания считает, что в токенах определённо есть потенциал, но его ещё предстоит раскрыть.
Nintendo не хочет заниматься NFT просто ради галочки. Если когда-нибудь компания решится взаимодействовать с токенами, то от этого будет польза.
У нас действительно есть интерес к этой области, мы чувствуем в этом потенциал. Нам в первую очередь важно, чтобы это доставляло игрокам положительные эмоции.
2 февраля комментарий по поводу NFT дала Electronic Arts. Генеральный директор компании Эндрю Уилсон заявил, что пока EA не заинтересована в токенах. Раньше он говорил, что за этим будущее.
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