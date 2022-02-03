Nintendo не хочет ввязываться в войну PlayStation и Xbox

В разговоре с инвесторами глава NIntendo Сюнтаро Фурукава прокомментировал недавние события в игровой индустрии, а именно крупные покупки студий со стороны Microsoft и Sony. Он рассказал, что его компания не заинтересована в покупках других команд и предпочитает развивать собственные.

Наш бренд построен на продуктах, созданных нашими преданными сотрудниками.



Большое количество людей без ДНК Nintendo в команде не будет плюсом для нашей компании.

Фурукава также прокомментировал успехи Switch — по его словам, консоль находится только в середине своего жизненного цикла. Он отметил, что темп продаж за последнее время нисколько не просел и компания продолжит удовлетворять спрос покупателей.

Ранее Nintendo подвела итоги финансового квартала, который закончился 31 декабря 2021 года. Продажи Switch превысили 103 млн штук — консоль уже обогнала PS1.

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