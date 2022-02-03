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Про персонаж Хэлли Берри из «Джона Уика» могут снять фильм

Про персонаж Хэлли Берри из «Джона Уика» могут снять фильм
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Хэлли Берри поговорила с журналистом издания IGN по поводу франшизы «Джон Уик». Её персонаж по имени София появлялся в третьей части франшизы. Актриса намекнула, что героиня получит сольный фильм.

Берри подчеркнула, что в новом «Джоне Уике» её точно не будет, а вот на спин-офф во вселенной рассчитывать можно. Сама Берри была бы рада вернуться к роли Софии.

Возможно, София появится в сольном фильме в будущем. Может быть, у неё появятся свои дела.

В данный момент в разработке находится сериал «Континенталь», который выступит приквелом «Джона Уика». В шоу сыграет Мэл Гибсон. Ему достанется персонаж по имени Кормак. Даты выхода сериала по-прежнему нет.

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