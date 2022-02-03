В World War 3 можно поиграть бесплатно до 7 февраля

Авторы World War 3 рассказали о проведении стресс-теста, в ходе которого игра будет бесплатной. Попробовать шутер смогут все желающие с 3 по 7 февраля.
Чтобы поиграть в World War 3 бесплатно, необходимо скачать проект через MY.GAMES Store или страницу в Steam. На ней нужно запросить доступ к игре.
Во время публичного теста игроки смогут бесплатно ознакомиться с закрытой бетой World War 3, которая включает в себя полный доступ к двум режимам и картам: командному бою в Москве, Берлине и Варшаве. Также будут доступны тактические операции. За участие подарят шлем LWH Dark.
В марте в шутере стартует открытый бета-тест, а после него игра перейдёт на условно-бесплатную модель распространения.
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