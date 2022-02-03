Ещё один перенос: новый патч для Battlefield 2042 выйдет только в марте

Разработчики Battlefield 2042 из студии DICE объявили о переносе обновления 3.3. Изначально апдейт планировали выпустить в середине или конце февраля, но теперь он выйдет в начале марта. Зато сегодня игра получила небольшое исправление проблем на всех платформах.
По словам авторов, дополнительное время потребуется на полировку свежих элементов и переработанной таблицы результатов. В комментариях уже шутят про очередной перенос.
1 февраля DICE объявила о переносе первого сезона Battlefield 2042 до лета 2022 года. До этого времени команда будет устранять серьёзные проблемы, а уже потом заниматься свежим контентом. Также днём позже Electronic Arts назвала шутер провальным.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 3 февраля 2022
-
17:34
-
17:18
-
17:16
-
16:58
-
16:37
-
16:25
-
16:23
-
15:40
-
15:38
-
15:14
-
14:36
-
14:10
-
13:45
-
13:35
-
13:13
-
12:58
-
12:42
-
12:11
-
11:40
-
11:15
-
10:58
-
10:25
-
09:52
-
09:21
-
08:54
-
08:23
-
01:59
- 2 февраля 2022
-
21:08
-
20:53
-
19:54
-
18:54
-
18:15
-
17:47
-
16:44
-
16:07