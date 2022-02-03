Ещё один перенос: новый патч для Battlefield 2042 выйдет только в марте

Разработчики Battlefield 2042 из студии DICE объявили о переносе обновления 3.3. Изначально апдейт планировали выпустить в середине или конце февраля, но теперь он выйдет в начале марта. Зато сегодня игра получила небольшое исправление проблем на всех платформах.

По словам авторов, дополнительное время потребуется на полировку свежих элементов и переработанной таблицы результатов. В комментариях уже шутят про очередной перенос.

1 февраля DICE объявила о переносе первого сезона Battlefield 2042 до лета 2022 года. До этого времени команда будет устранять серьёзные проблемы, а уже потом заниматься свежим контентом. Также днём позже Electronic Arts назвала шутер провальным.

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