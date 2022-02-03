Контент на седьмой год поддержки Rainbow Six Siege покажут 20 февраля

Ubisoft объявила, что 19 и 20 февраля поделится будущим Rainbow Six Siege. 19-го числа станут известны детали нового сезона, а 20-го авторы расскажут подробно про седьмой год игры.

Тогда же станут известны планы по развитию киберспорта и детали других обновлений. Ранее появлялась информация, что новая операция пройдёт в Японии и получит названием Demon Veil. Также вскоре должны появиться детали будущих оперативников.

С 8 по 20 февраля в Швеции пройдёт чемпионат Six Invitational 2022. Как раз на нём авторы объявят детали и поддержку текущего года.

Rainbow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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