Контент на седьмой год поддержки Rainbow Six Siege покажут 20 февраля
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Ubisoft объявила, что 19 и 20 февраля поделится будущим Rainbow Six Siege. 19-го числа станут известны детали нового сезона, а 20-го авторы расскажут подробно про седьмой год игры.
Тогда же станут известны планы по развитию киберспорта и детали других обновлений. Ранее появлялась информация, что новая операция пройдёт в Японии и получит названием Demon Veil. Также вскоре должны появиться детали будущих оперативников.
С 8 по 20 февраля в Швеции пройдёт чемпионат Six Invitational 2022. Как раз на нём авторы объявят детали и поддержку текущего года.
Rainbow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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