Netflix показал свои главные фильмы 2022 года — первые кадры «Достать ножи 2»
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3 февраля Netflix опубликовал ролик со своими главными фильмами 2022 года. В ролике показали первые кадры боевика «Мать» с Дженнифер Лопес, триллера «Серый человек» с Райаном Гослингом и «Достать ножи 2» с Дэниэлом Крейгом.
Главные фильмы Netflix в 2022 году
- «Мать»
- «Имя наше — Адам»
- «Дневная смена»
- «Серый человек»
- «Побег из Спайдерхэд»
- «Страна снов»
- «Любовь к Рождеству»
- «Пиноккио»
- «Мадэя: Возвращение»
- «Буу!»
- «Они клонировали Тайрона»
- «Картер»
- «Школа добра и зла»
- «Энола Холмс 2»
- «Высокая Джоди 2»
- «Конец пути»
- «Хасл»
- «История призрака»
- «Моё время»
- «Добрый медбрат»
- «Не вини карму»
- «Уэнделл и Уайлд»
- «Счастливые девочки не умирают»
- «Вы же люди»
- «Захват»
- «Морской зверь»
- «Материнская любовь»
- «Достать ножи 2»
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