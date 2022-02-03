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Netflix показал свои главные фильмы 2022 года — первые кадры «Достать ножи 2»

Netflix показал свои главные фильмы 2022 года — первые кадры «Достать ножи 2»
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3 февраля Netflix опубликовал ролик со своими главными фильмами 2022 года. В ролике показали первые кадры боевика «Мать» с Дженнифер Лопес, триллера «Серый человек» с Райаном Гослингом и «Достать ножи 2» с Дэниэлом Крейгом.

Главные фильмы Netflix в 2022 году

  • «Мать»
  • «Имя наше — Адам»
  • «Дневная смена»
  • «Серый человек»
  • «Побег из Спайдерхэд»
  • «Страна снов»
  • «Любовь к Рождеству»
  • «Пиноккио»
  • «Мадэя: Возвращение»
  • «Буу!»
  • «Они клонировали Тайрона»
  • «Картер»
  • «Школа добра и зла»
  • «Энола Холмс 2»
  • «Высокая Джоди 2»
  • «Конец пути»
  • «Хасл»
  • «История призрака»
  • «Моё время»
  • «Добрый медбрат»
  • «Не вини карму»
  • «Уэнделл и Уайлд»
  • «Счастливые девочки не умирают»
  • «Вы же люди»
  • «Захват»
  • «Морской зверь»
  • «Материнская любовь»
  • «Достать ножи 2»

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