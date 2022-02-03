Netflix показал свои главные фильмы 2022 года — первые кадры «Достать ножи 2»

3 февраля Netflix опубликовал ролик со своими главными фильмами 2022 года. В ролике показали первые кадры боевика «Мать» с Дженнифер Лопес, триллера «Серый человек» с Райаном Гослингом и «Достать ножи 2» с Дэниэлом Крейгом.

Главные фильмы Netflix в 2022 году

«Мать»

«Имя наше — Адам»

«Дневная смена»

«Серый человек»

«Побег из Спайдерхэд»

«Страна снов»

«Любовь к Рождеству»

«Пиноккио»

«Мадэя: Возвращение»

«Буу!»

«Они клонировали Тайрона»

«Картер»

«Школа добра и зла»

«Энола Холмс 2»

«Высокая Джоди 2»

«Конец пути»

«Хасл»

«История призрака»

«Моё время»

«Добрый медбрат»

«Не вини карму»

«Уэнделл и Уайлд»

«Счастливые девочки не умирают»

«Вы же люди»

«Захват»

«Морской зверь»

«Материнская любовь»

«Достать ножи 2»

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