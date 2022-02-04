Мёртвый детектив, городские легенды и ёкаи: первый показ мистической Ghostwire: Tokyo

Sony провела 20-минутную презентацию Ghostwire: Tokyo, на которой наконец-то поделилась подробностями новинки создателей The Evil Within из студии Синдзи Миками.
По сюжету из Токио пропало 99% населения, а также в мир вторглись призраки и демоны. С ними и предстоит сразиться игроку: главным героем стал Акито, в тело которого вселился дух мёртвого детектива Кей-кея — так он сумел спасти протагониста от неминуемой гибели. После этого они разделяют одно тело.
А вот сражения окажутся необычными: призракам не воспринимают огнестрельное и холодное оружие. Их можно победить только при помощи магического лука и «потоков эфира» — особых жестов, которые управляют сверхъестественной энергией разных стихий:
- Ветер напоминает пистолета
- Вода — дробовик
- Огонь — ракетницу.
Во время сражений предстоит раскрыть сердца врагов, а потом разорвать их — за это игрок будет получать опыт, который пойдёт на улучшение умений. Во время боёв также можно защищаться, в чём поможет последняя стихия — земля.
В начале игры героям предстоит убирать порчу из Токио — закрывать порталы, которые мешают перемещаться по городу. Каждый кто наступит в туман станет пленником злых духов. Разработчики реализовали что-то в духе открытого мира, но обещают, что каждый угол уникален и наполнен своими особенностями. Мегаполис также богат на различные городские легенды и мифы, которые нашли отражения в игре.
Ghostwire: Tokyo выходит 25 марта на PS5. Предполагается, что в тот же день игра появится и на ПК.
10-минутная презентация
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