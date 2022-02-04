Мёртвый детектив, городские легенды и ёкаи: первый показ мистической Ghostwire: Tokyo

Sony провела 20-минутную презентацию Ghostwire: Tokyo, на которой наконец-то поделилась подробностями новинки создателей The Evil Within из студии Синдзи Миками.

По сюжету из Токио пропало 99% населения, а также в мир вторглись призраки и демоны. С ними и предстоит сразиться игроку: главным героем стал Акито, в тело которого вселился дух мёртвого детектива Кей-кея — так он сумел спасти протагониста от неминуемой гибели. После этого они разделяют одно тело.

Акито и Кей-Кей понемногу начинают понимать друг друга все лучше, хотя и преследуют различные цели. Небольшие разногласия никто не отменял. «Не разлей вода» — это не про них, но хочется думать, что игроки оценят беседы Акито и Кей-Кея в прогулках по преображенной Сибуе.

А вот сражения окажутся необычными: призракам не воспринимают огнестрельное и холодное оружие. Их можно победить только при помощи магического лука и «потоков эфира» — особых жестов, которые управляют сверхъестественной энергией разных стихий:

Ветер напоминает пистолета

Вода — дробовик

Огонь — ракетницу.

Во время сражений предстоит раскрыть сердца врагов, а потом разорвать их — за это игрок будет получать опыт, который пойдёт на улучшение умений. Во время боёв также можно защищаться, в чём поможет последняя стихия — земля.

В начале игры героям предстоит убирать порчу из Токио — закрывать порталы, которые мешают перемещаться по городу. Каждый кто наступит в туман станет пленником злых духов. Разработчики реализовали что-то в духе открытого мира, но обещают, что каждый угол уникален и наполнен своими особенностями. Мегаполис также богат на различные городские легенды и мифы, которые нашли отражения в игре.

Ghostwire: Tokyo выходит 25 марта на PS5. Предполагается, что в тот же день игра появится и на ПК.

10-минутная презентация

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