Официально: Infinity Ward выпустит новую Call of Duty

Во время квартального отчёта Activision Blizzard раскрыли очевидные новости: в этом году Call of Duty выпустит Infinity Ward — создатель недавнего перезапуска Modern Warfare. Ранее в сеть уже утекали подробности сиквела и его интеграции с королевской битвой Warzone.
Что удивительно, издатель закончил квартал с ежегодным ростом на 8%, однако именно Call of Duty показала себя плохо: Vanguard разочаровала, а Warzone начала терять интерес аудитории — оно и неудивительно, учитывая, насколько проблемно происходит интеграция двух игр. Прошло почти два месяца, а для многих батл-рояль остаётся неиграбельным. Особенно на консолях.
Ещё на отчёте рассказали, что Blizzard всё ещё трудится над мобильной игрой по вселенной Warcraft, а также работает над Overwatch 2, Diablo 4 и новой IP в жанре survival. Среди успехов 2021-го отметили ремейк Diablo 2 — он стартовал лучше любого другого переиздания издательства.
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