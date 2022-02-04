Dying Light 2 вышла и уже побила рекорд «Ведьмака 3»

Зомби-экшен Dying Light 2 добрался до релиза: в полночь на консолях, а спустя ещё три часа и на ПК. Учитывая культовый статус первой части, даже не удивительно, насколько популярным оказался сиквел — в Steam пиковый онлайн уже превысил 160 000 человек. В ближайшие дни он продолжит расти.

Уже сейчас новинка обошла исторический рекорд «Ведьмака 3: Дикая охота» — он на пике своей популярности одновременно собрал куда более скромные 103 320 человек. Это случилось после премьеры первого сезона сериала Netflix. На старте продаж в мае 2015 года было 92 266 человек.

Для сравнения, пик первой части составил 45 876 человек, а в прошлом году Resident Evil Village — 106 631 человека. А вот с отзывами у Dying Light 2 может возникнуть проблема: сейчас они «в основном положительные» (70%). В большинстве своём ругаются на оптимизацию — на что же ещё? Но насколько действительно много проблем с ней узнаем в ближайшие дни.

Dying Light 2 вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. До конца года облачная версия экшена появится на Nintendo Switch.