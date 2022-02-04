Глава Xbox Фил Спенсер получит престижную награду за достижения в игровой индустрии

Академия интерактивных искусств и наук (AIAS) объявила, что глава Xbox Фил Спенсер станет лауреатом AIAS Lifetime Achievement Award — премии за достижения в игровой индустрии. По словам главы AIAS Меган Скавио, Спенсер руководил бесчисленным количеством важных инициатив, позитивно повлиявших на видеоигры.
Фил Спенсер демонстрировал страсть и лидерство на протяжении всей своей карьеры в Microsoft. Он отвечал за бесчисленное количество важных и кардинальных инициатив, влияние которых отражалось на всей индустрии.
Что примечательно, вручит эту награду Тодд Говард — исполнительный продюсер Bethesda Game Studios, которая совсем недавно стала частью Xbox и Microsoft. Церемония состоится на выставке D.I.C.E. Awards, которая пройдёт в Лас-Вегасе 24 февраля в 17:00 мск.
Ранее AIAS Lifetime Achievement Award получали другие важные для индустрии люди. Среди них создатель PlayStation Кен Кутараги, бывший гендиректор Nintendo Сатору Ивата и бывший глава EA Бинг Гордон.
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