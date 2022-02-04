Автор Resident Evil 4 хотел бы улучшить сюжет в ремейке

Классическая Resident Evil 4 недавно обрела вторую жизнь. Осенью 2021 года вышла VR-версия игры, которая понравилась как игрокам, так и критикам. А в начале февраля энтузиасты выпустили модификацию со множеством улучшений, которую можно даже назвать ремастером.

По слухам Capcom работает над полноценным ремейком игры — в стиле недавних Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Издание VG247 пообщалось с создателем проекта Синдзи Миками, который был продюсером первой и четвёртой частей «Обители Зла», а также The Evil Within. Он отметил, что если ремейк действительно выйдет на уровне прошлых продуктов компании, то будет здорово. Однако Миками хочет, чтобы Capcom доработала сюжет проекта.

Фанаты, скорее всего, хотят увидеть современный ремейк Resident Evil 4, так что хорошо, если он и правда выйдет. Было бы здорово, если бы Capcom доработала мой сюжет и выпустила отличный продукт.

По словам Миками, у него было всего лишь 3 недели для написания сценарий — таков был дедлайн. Именно поэтому он предпочёл бы увидеть доработанный сюжет от сценаристов Capcom.

Издатель официально не подтверждал работу над ремейком Resident Evil 4, однако и не опровергал её. После выхода Resident Evil 2 и Resident Evil 3 релиз масштабного переиздания смотрится вполне логичным решением, учитывая отличные продажи игр серии.

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