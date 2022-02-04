Создатели The Last of Us и Uncharted работают сразу над тремя проектами

The Last of Us: Part 2 вышла летом 2020 года, и с тех пор Naughty Dog хранит молчание о работе над новыми играми. Недавно вице-президент студии Нил Дракманн ретвитнул запись о найме сотрудников в команду и упомянул, что в данный момент они создают сразу три проекта. Среди вакансий есть как аниматоры и художники, так и дизайнеры мультиплеера.
Неизвестно, какие именно игры разрабатывает Naughty Dog. Если верить инсайдерам, то всё складывается в единую картину:
- Ремейк The Last of Us
- Отдельный мультиплеер The Last of Us: Part 2
- Режиссёрская версия The Last of Us: Part 2
Вполне возможно, часть команды работает над какой-то новой одиночной игрой, однако про неё нет никакой информации. Также в 2022 году по вселенной The Last of Us выйдет сериал от HBO — по слухам вместе с ним состоится выход ремейка первой части серии.
Скорее всего, официальную информацию хотя бы об одном проекте мы получим уже в ближайшие месяцы на очередном мероприятии State of Play от PlayStation.
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