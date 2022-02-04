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Дополнение про Иосифа Сида для Far Cry 6 выйдет на следующей неделе

Дополнение про Иосифа Сида для Far Cry 6 выйдет на следующей неделе
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Расширение про злодея Иосифа Сида для Far Cry 6 выйдет 8 февраля. Оно будет бесплатным для владельцев сезонного пропуска. Об этом Ubisoft объявила в соцсетях.

Дополнение посвящено главному злодею пятой части серии — игрокам предстоит погрузиться в разум Иосифа Сида и пережить события из его жизни. Как и прошлые DLC про Вааса и Пэйгана Мина, расширение будет небольшим, и его можно будет пройти за несколько часов.

Ранее для всех обладателей Far Cry 6 вышло задание, посвящённое Джону Рэмбо. В течение года ожидается выход ещё одного дополнения, связанного с шоу «Очень странные дела» от Netflix.

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