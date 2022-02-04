Том Холланд хотел бы увидеть Эндрю Гарфилда в новом фильме о Человеке-пауке

Совсем скоро состоится премьера кинофильма «Анчартед: На картах не значится». Исполнитель главной роли Том Холланд в данный момент находится в пресс-туре и отвечает на различные вопросы журналистов. Издание Comicbook решило поинтересоваться не грядущим фильмом по Uncharted, а потенциальной картиной «Новый Человек-паук 3», в которой мог бы сыграть Эндрю Гарфилд. Журналисты спросили у Холланда, как бы он отнёсся к такой идее. Актёр ответил, что он был бы рад увидеть новый фильм про Паучка с Гарфилдом.

Я бы очень хотел увидеть «Нового Человека-паука 3». Здорово, что Эндрю смог вернуться к своему персонажу и обратил на себя внимание публики.



В той сцене, где он спасает Зендею в «Нет пути домой», зрители в кинотеатрах буквально ликовали. Так что если Sony решит снять новый фильм с Эндрю, то я буду всеми руками «за».

Впервые слухи о возвращении Эндрю Гарфилда к роли Паучка появились сразу после выхода «Человека-паука: Нет пути домой». Сам актёр уже изъявлял желание вернуться к роли Дружелюбного соседа, но говорил, что для этого он должен быть уверен как в сценарии, так и в самом себе. Официально Sony и Marvel не комментировали слова актёра, но и не опровергали подобную возможность.

Ранее продюсер Sony заявляла, что студия уже работает на продолжением приключений Человека-паука с Томом Холландом. Позже она отказалась от своих слов, но сообщила, что надеется на дальнейшее партнёрство с английским актёром. Неясно, какое именно будущее ждёт Дружелюбного соседа, и кто всё-таки сыграет Паучка в следующем фильме.

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