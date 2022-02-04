У Elden Ring до сих пор нет системных требований. До релиза 3 недели

Совсем скоро состоится релиз долгожданной Elden Ring, и игроки в предвкушении очередного хардкорного путешествия. Несмотря на то, что к студии FromSoftware довольно большой кредит доверия, фанаты обеспокоены отсутствием системных требований для ПК-версии проекта — до релиза осталось всего лишь 3 недели.

Ситуацию осложнил недавний пост от крупного онлайн-магазина Green Man Gaming. В нём ритейлер опубликовал системные требования Elden Ring, в которых проект занимал около 160 ГБ свободного места на жёстком диске и рекомендовал видеокарту 30-й серии RTX. Геймеры быстро поняли, что на самом деле это требования Red Dead Redemption 2 — магазин признал ошибку и удалил пост.

Блогер Лэнс Макдональд направил запрос к Bandai Namco и запросил у них официальный комментарий по ситуации, но пока что не получил ответа. Неясно, с чем связана такая задержка в публикации системных требований — обычно их озвучивают за месяцы до поступления в продажу.

Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК и консолях. Ранее стало известно, что у проекта будет античит из Apex Legends и Fortnite.

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