Что говорят игроки про Dying Light 2? Плохая работа и хороший геймплей

4 февраля состоялся релиз Dying Light 2. Критики оценили игру в основном положительно, но также отмечали и недостатки. На данный момент в Steam у зомби-экшена 77% положительных отзывов, люди уже оставили свои впечатления от игры.
Больше всего аудитория хвалит паркурные механики, атмосферу, графику и боевую систему. Под огонь критики игроков попал сюжет, иллюзия выбора и множество багов. Большинство негативных отзывов относятся именно к проблемам с оптимизацией.
Dying Light 2 – шаг назад для польской студии Techland. Если первая часть была отличным переосмыслением идей Dead Island (кооперативную гриндилку превратили в крепкую сингловую игру), то сиквел — это просто повтор того же самого без развития.
Не покупайте эту игру, если вы не фанат казуального говна и ожидали чего-то невероятного. Графика средняя, оптимизация просто ужасная (на RTX 2060 комфортно играть только на низких настройках).
Оптимизации нет, зачем было ещё урезать производительность защитой Denuvo? Трава 2D, 40 кадров. Людям с пожилыми видеокартами, как у меня, 1070, надо ждать патчей — как минимум до выреза Denuvo. Пока не советую.
Большинство игроков сошлось во мнении, что в игре качественные модели персонажей, по-прежнему крутой паркур и большое количество активностей в открытом мире. Многие хвалят Techland за их долгую работу.
На данный момент игра порадовала. Не верил, что 1050ti сможет вытянуть хотя бы 20 FPS, но она может и все 40 FPS.
Начало… это шедевр. Увидеть, как все попрощались с жизнью, просто чтобы не жить в этом мире, наполненном зомби. Это грустно, пролог меня уже зацепил. Что же будет дальше? Движения, кстати, лучше чем в первой части. Более плавные и удобные, видно, что разрабы старались, работая над игрой.
Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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