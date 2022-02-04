Давид де Хеа стал лучшим игроком января в АПЛ. За это ему дали новую карточку в FIFA 22

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа стал лучшим игроком января в английской Премьер-лиге. В честь этого события Electronic Arts добавила в FIFA 22 Ultimate Team улучшенную карточку футболиста с рейтингом 87 — её можно получить до 4 марта.
Цена на сборку составляет около 40 тысяч монет — совсем небольшая сумма для улучшенных характеристик испанского вратаря. Ранее в Ultimate Team выходила сборка усиленной карточки Рафаэля Варана, так что Де Хеа точно пригодится фанатам «МЮ».
Ранее в FIFA 22 Ultimate Team вышла 20-я команда недели. Её возглавил Садио Мане с рейтингом 91. Следом идёт нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария с 88 баллами.
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