Автор Resident Evil и The Evil Within намерен сделать ещё одну игру

Настоящий ветеран игровой индустрии Синдзи Миками пообщался с журналистом издания VG247. В интервью разработчик рассказал о своих планах, поговорил про развитие студии Tango Networks и затронул GhostWire: Tokyo.

По словам Миками, он основал Tango Networks в первую очередь для молодых и амбициозных разработчиков, которые смогут руководить всем после его ухода. Разработчик отметил, что пока не собирается уходить на пенсию, поскольку хочет возглавить ещё одну игру. После неё Миками планирует закончить свою карьеру, поскольку сейчас ему 56 лет.

Я основал Tango с теми мыслями, чтобы дать шанс молодым и талантливым разработчикам.

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Анонс GhostWire: Tokyo состоялся в 2019 году. Проект презентовали Синдзи Миками и Икуми Накамура, которая покинула Tango Networks. Миками рад, что ему удалось поработать с Накамурой, хоть и не очень долго.

Геймдиректор GhostWire: Tokyo Кендзи Кимура отметил, что руководить разработкой игры очень волнительно. Он во многом прислушивается к Миками, что вполне логично.

Я впервые руковожу разработкой игры и впервые работаю с Миками. Мне ещё нужно многому научиться, однажды я даже чувствовал себя растерянным.

Также Синдзи Миками поговорил про сурвайвал-хорроры. По его мнению, этот жанр сейчас не пользуется популярностью, поэтому создавать что-то подобное рискованно.

GhostWire: Tokyo выйдет 25 марта на ПК и PS5.

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