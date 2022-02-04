Хидео Кодзима запустил собственный подкаст про игры и кино

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима запустил свой подкаст под названием Hideo Kojima's Radioverse. Он доступен эксклюзивно на сервисе Amazon Audible только на японском языке.
Первыми гостями подкаста стали участники канала 2 Bro. В описании проекта говорится, что геймдизайнер Хидео Кодзима будет приглашать к себе людей для обсуждения разных тем. В основном будут обсуждать игры, кино и другое.
Пока что подкаст доступен только на японском языке. Переведут ли его на другие языки, неизвестно. Если вы хотите послушать выпуск, то можно активировать бесплатный 30-дневный доступ. Для этого нужно зарегистрироваться и перейти на страницу подкаста.
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