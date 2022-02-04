Пятизвёздочный герой и новые испытания. Что появится в Genshin Impact с патчем 2.5

Авторы Genshin Impact из студии miHoYo представили свежий трейлер обновления 2.5. Оно получило название «Когда цветёт сакура».

В трейлере продемонстрировали пятизвёздочную героиню Яэ Мико и её игровой процесс. Также в трейлере показали геймплейные фрагменты других нововведений, которые появятся в игре после выхода обновления.

Что добавит обновление 2.5 в Genshin Impact?

Новое сложное исследовательское событие в Энканомии со свежей механикой

Новым пятизвёздочным героем станет Яэ Мико

Сюжетные квесты для Райдэна Сёгуна и Яэ Мико

Новые поля сражений и противники

Возможность создавать свои собственные домены и делиться ими

Также авторы показали два концепт-арта новой локации, которая появится в обновлении 2.6. О ней расскажут позже. Релиз патча 2.5 состоится 16 февраля.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!