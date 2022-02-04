Пятизвёздочный герой и новые испытания. Что появится в Genshin Impact с патчем 2.5
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Авторы Genshin Impact из студии miHoYo представили свежий трейлер обновления 2.5. Оно получило название «Когда цветёт сакура».
В трейлере продемонстрировали пятизвёздочную героиню Яэ Мико и её игровой процесс. Также в трейлере показали геймплейные фрагменты других нововведений, которые появятся в игре после выхода обновления.
Что добавит обновление 2.5 в Genshin Impact?
- Новое сложное исследовательское событие в Энканомии со свежей механикой
- Новым пятизвёздочным героем станет Яэ Мико
- Сюжетные квесты для Райдэна Сёгуна и Яэ Мико
- Новые поля сражений и противники
- Возможность создавать свои собственные домены и делиться ими
Также авторы показали два концепт-арта новой локации, которая появится в обновлении 2.6. О ней расскажут позже. Релиз патча 2.5 состоится 16 февраля.
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