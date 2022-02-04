В The Sims 4 дают поиграть бесплатно на ПК

Electronic Arts и Maxis устроили в The Sims 4 бесплатные выходные в честь 22-летия серии. Поиграть в симулятор жизни можно бесплатно до 7 февраля.

Также The Sims 4 получила комплект «Карнавал». В него вошёл контент с новыми опциями персонализации и различными образами. В их создании принял участие Пабло Виттар — бразильский композитор, музыкант и фотомодель. Ещё в игре появился танцевальный хит «Buzina». Посмотреть на новые образы можно в видео ниже.

Весь полученный прогресс перенесётся в полную версию игры после её покупки. Опробовать можно полноценную игру с доступными городами и детальным редактором персонажей.

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