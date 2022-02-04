GTA 5 выйдет 15 марта на PS5 и Xbox Series. Обещают 60 FPS и рейтрейсинг
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Rockstar объявила дату выхода Grand Theft Auto 5 для консолей нового поколения — релиз случится уже 15 марта. Вдобавок разработчики наконец-то поделились первыми подробностями некстген-версий.
- Будет несколько графических режимов. Обещают 4К, 60 FPS и рейтрейсинг.
- Текстуры и дальность прорисовки масштабно увеличат, а также добавят HDR.
- Скорость загрузки станет куда быстрее, появится объёмный звук, а также уникальные особенности для каждой из консолей — у DualSense на PS5 будет продвинутая вибрация.
Сохранения GTA 5 и персонажей GTA Online позволят перенести с PS4 и Xbox One. Вдобавок 15 марта на новых консолях выйдет отдельная версия GTA Online без GTA 5 — на PS5 первые три месяца она будет бесплатной.
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