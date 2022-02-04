«ВКонтакте» перестал работать

Вскоре после сообщения Rockstar о работе над GTA 6 перестала работать социальная сеть во «ВКонтакте». Первые сбои начались приблизительно в 18:50 мск. Это подтверждают и данные DownDetector.

Обновление. К 19:44 мск сайт начал частично загружаться. Мобильное приложение всё ещё нет.

Причины сбоев неизвестны. Мы следим за развитием ситуации и будем обновлять заметку по мере появления новостей. Судя по статистике DD, сбои происходят по всей серии — за 20 минут появилось более 70 000 сообщений о недоступности сайта.

Представители «ВКонтакте» уже сообщили о работе над исправлением ситуации, но пока не делятся большими подробностями. Пользователи запустили в других соцсетях традиционный флешмоб с хештегом «ВК Живи», который они используют в подобных ситуациях.

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