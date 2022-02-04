Dying Light 2 пользуется огромным спросом. Онлайн в Steam пробил 237 000 человек

Утром мы уже рассказывали, каким мощным получился старт у Dying Light 2, однако в пятницу вечером аудитория ожидаемо продолжила рост. К моменту выпуска новости пиковый онлайн составил 237 851 человека (утром было немногим больше 160 000).
Польский экшен не только сумел собрать большую аудиторию, но и, учитывая отзывы в Steam, наверняка сможет удержать интерес — рейтинг новинки сейчас 77%. Учитывая недовольство вокруг багов и других шероховатостей, это отличный результат. Поклонники всё же остались в большинстве своём довольны.
Отметим, что текущий пиковый онлайн уже показывает огромный успех Dying Light 2. До таких высоких показателей редко добираются ААА-игры. Сейчас у новинки 30-е место по пику, но если брать только платные крупнобюджетные релизы, ситуация выглядит совсем иначе.
Рейтинг по пиковому онлайну ААА-игр
- Cyberpunk 2077 — 1,054 млн
- New World — 913 тыс.
- Fallout 4 — 472 тыс.
- Grand Theft Auto 5 — 364 тыс.
- Monster Hunter: World — 334 тыс.
- Dying Light 2 — 237 тыс.
Причём у Dying Light 2 есть все шансы заметно поднять пиковый онлайн — впереди первые выходные. Игра вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Мы уже прошли игру и подготовили пару материалов — обзор и советы перед началом прохождения.
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