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Это не Cyberpunk 2077: как Dying Light 2 работает на PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One

Это не Cyberpunk 2077: как Dying Light 2 работает на консолях
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Эксперты Digital Foundry выпустили несколько роликов про Dying Light 2, рассказав об особенностях игры на разных платформах. К радости консольщиков, каждая версия экшена получилась достойной.

Кратко рассказываем о ситуации:

  • На PS4 и Xbox One сиквел работает в разрешении 864р с низкими настройками графики
  • На PS4 Pro и Xbox One X — в 1080р со средними настройками графики.

Все четыре версии ограничены на 30 кадрах в секунду, однако в подавляющем числе случаев игре удаётся стабильно добиться их, да и с подачей кадров (фреймпейсингом) всё отлично. Что удивительно, разработчики отказались от вертикальной синхронизации, поэтому при падении кадров возникают разрывы экрана, однако это случается крайне редко.

На PS5 и Xbox Series X доступно аж три режима работы:

  • Производительность — 1080p при 60 FPS
  • Качества — 1080p при 30 FPS с рейтрейсингом для теней
  • Разрешения — 1800р на PS5 и 1944р на XSX при 30 FPS.

С производительностью ситуация аналогична — везде всё работает отлично. А вот на Xbox Series S доступен лишь один режим — 1080р при 30 FPS. Но тут всё хорошо. Графика на всех новых консолях при этом заметно лучше, чем на устройствах прошлого поколения.

Dying Light 2 вышла сегодня на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Игра уже ставит рекорды в Steam.

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