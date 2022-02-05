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Впервые за 8 лет логотип Google Chrome ждёт редизайн

Впервые за 8 лет иконку Google Chrome переделают
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Google решила обновить логотип браузера Chrome впервые за восемь лет. Он стал более современным — более плоским и без теней. На подобные логотипы уже пару лет переходят многие другие компании, да и сама Google.

Глобально за 15 лет существования лого браузера идеологически и не менялось, лишь обновлялось с учётом трендов своего времени. Всего было четыре редизайна, включая нынешний. Взглянуть на все их можно на картинке ниже.

Вот что рассказал о новой иконке дизайнер браузера под ником Elvin_not_11.

Мы упростили иконку путём удаления теней, изменения пропорций и насыщения цветов, чтобы логотип стал больше походить на современный брендинг Google.

В ближайшее время новая иконка появится на всех платформах.

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