Впервые за 8 лет иконку Google Chrome переделают

Google решила обновить логотип браузера Chrome впервые за восемь лет. Он стал более современным — более плоским и без теней. На подобные логотипы уже пару лет переходят многие другие компании, да и сама Google.

Глобально за 15 лет существования лого браузера идеологически и не менялось, лишь обновлялось с учётом трендов своего времени. Всего было четыре редизайна, включая нынешний. Взглянуть на все их можно на картинке ниже.

Вот что рассказал о новой иконке дизайнер браузера под ником Elvin_not_11.

Мы упростили иконку путём удаления теней, изменения пропорций и насыщения цветов, чтобы логотип стал больше походить на современный брендинг Google.

В ближайшее время новая иконка появится на всех платформах.