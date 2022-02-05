Хайповый подростковый сериал «Эйфория» продлили на третий сезон

Создатели сериала «Эйфория» объявили о работе над третьим сезоном. Как и первые два, он выйдет только на HBO Max, точной даты релиза пока нет.
В центре сюжета «Эйфории» оказываются несколько типичных трудных подростков, которые сталкиваются с суровой реальностью 1 на 1. Грубо говоря, это шоу о том, как дети решают свои проблемы, пытаясь не привлечь к ним внимание родителей и других родственников. Они также страдают всеми молодёжными проблемами вроде разного рода зависимостей и необычных экспериментов с половой жизнью.
Главную героиню Ру Беннет сыграла молодая звезда Голливуда Зендея, ставшая известной после трилогии «Человека-паука» с Томом Холландом и прошлогодней «Дюны».
Первый сезон «Эйфории» вышел в 2019 году и сразу оказался успешным. В общей сложности премьеру посмотрели 6,6 млн человек. Второй пока не закончен: к просмотру доступны только 4 серии из 8, остальные выйдут до конца февраля 2022-го. Он тоже снискал славу, так как первая серия привлекла 14 млн зрителей.
Трейлер 2 сезона «Эйфории»
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