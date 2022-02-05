The Life and Suffering of Sir Brante от томской студии выйдет на консолях в феврале

Российская студия Sever, базирующаяся в Томске, объявила точную дату релиза The Life and Suffering of Sir Brante на консолях. Текстовая RPG появится на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch уже 10 февраля. ПК-версия тайтла вышла 4 марта 2021 года.
В центре сюжета оказывается обычный простолюдин Бранте из Аркнийской империи. Поскольку он чуть ли не беженец, вся его жизнь предрешена — вечно просить милостыню или работать не покладая рук и не зная отдыха. Герой хочет изменить свою жизнь и начинает путь наверх, который и определяет игрок. По ходу сюжета предстоит неоднократно принимать судьбоносные решения и сталкиваться с их последствиями.
The Life and Suffering of Sir Brante уже почти год доступна в Steam на ПК. За это время она успела собрать тёплые оценки аудитории: все её обзоры «очень положительные». Стоимость игры — 599 рублей.
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