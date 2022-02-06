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Как персонажи Red Dead Redemption 2 выглядят стариками

Как персонажи Red Dead Redemption 2 выглядят стариками
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Энтузиасты не перестают удивлять: пользователь QuadPhoenix5000 на форуме Reddit показал, как могли бы выглядеть персонажи Red Dead Redemption 2, если бы они дожили до преклонного возраста. В этом энтузиасту помогло приложение FaceApp.

Артур Морган

Датч

Дядюшка

Эбигейл

Ленни

Мика

Чарлз

Сэди

С другими работами можно ознакомиться на Reddit (первая часть, вторая часть).

Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году и стала предысторией оригинальной RDR. В фокусе снимания оказалась банда Ван дер Линде, членов которой в первой Redemption приходилось выслеживать уже матёрому Джону Марстону. В сети ходят слухи, что после ремастера GTA: The Definitive Edition (который оказался провальным) в Rockstar могут взяться за переиздание первой Red Dead Redemption.

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