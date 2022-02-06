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Сериал про Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн» может выйти в мае

Сериал про Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн» может выйти в мае
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Похоже, у сериала про Оби-Вана Кеноби появилась дата выхода. Её случайно раскрыл руководитель Disney+ Брэндон Сан-Джованни. Если верить его словам, то шоу выйдет в мае.

В данный момент Сан-Джованни удалил свой пост. Вероятно, сериал действительно выйдет в последний весенний месяц. Если так, то точную дату должны озвучить в ближайшее время.

Деталей сюжета шоу до сих пор нет. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в 2022 году. В шоу будет шесть эпизодов, а действие развернётся через 10 лет после «Мести Ситхов». Роль Оби-Вана Кеноби исполнит Юэн Макгрегор. Также к своей роли вернётся Хейден Кристенсен, который сыграет Энакина Скайуокера.

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