Сериал про Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн» может выйти в мае

Похоже, у сериала про Оби-Вана Кеноби появилась дата выхода. Её случайно раскрыл руководитель Disney+ Брэндон Сан-Джованни. Если верить его словам, то шоу выйдет в мае.
В данный момент Сан-Джованни удалил свой пост. Вероятно, сериал действительно выйдет в последний весенний месяц. Если так, то точную дату должны озвучить в ближайшее время.
Деталей сюжета шоу до сих пор нет. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в 2022 году. В шоу будет шесть эпизодов, а действие развернётся через 10 лет после «Мести Ситхов». Роль Оби-Вана Кеноби исполнит Юэн Макгрегор. Также к своей роли вернётся Хейден Кристенсен, который сыграет Энакина Скайуокера.
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