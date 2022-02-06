Игроки назвали любимые «некомфортные» сцены в играх

Пользователь Reddit под ником MadWanderlustRiver узнал у игроков об их любимых «некомфортных» сценах в играх. Речь идёт о тех моментах, когда происходящее на экране заставляло отвернуться или смотреть с отвращением.

В качестве своего примера MadWanderlustRiver выбрал момент из GTA 5, когда Тревор пытал Фердинанда Керимова. Во время этой миссии нужно было выбивать информацию с помощью подручных предметов вроде плоскогубцев или домкрата.

Некоторые игроки назвали такой сценой фрагмент из Dead Space 2 с иглой и глазом. Об этой сцене рассказывали даже разработчики, которые тоже были шокированы. По словам пользователя D-sezzy, во время этой сцены его чуть не стошнило. Также не забыли и про сцену из Heavy Rain, когда один из протагонистов Итан отрезал себе пальцы в обмен на информацию о сыне.

Кто-то в шутку назвал «некомфортной» всю Cyberpunk 2077 и Battlefield 2042 из-за их ужасного технического состояния. Забавно, но многие такой выбор поддержали.

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