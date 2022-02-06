На дату выхода Hogwarts Legacy намекнул официальный артбук по игре

За последнее время слухов о точной дате выхода новой игры по «Гарри Поттеру» — Hogwarts Legacy — становится всё больше. Сперва ходили слухи об очередном переносе проекта на 2023 год, затем их всячески опровергали представители Warner Bros.

На днях пользователи обнаружили артбук по игре, который должен выйти 6 сентября 2022 года. Обычно дополнительные материалы выходят вместе с проектами и идут в качестве бонуса за предзаказ или за покупку расширенного издания. Ранее об осенней дате релиза также сообщали несколько инсайдеров. Так что такой расклад выглядит вполне реалистично.

Официально Hogwarts Legacy всё ещё намечена на 2022-й год. Показать проект могут уже на ближайшей презентации State of Play от PlayStation, которая должна состояться в марте.

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