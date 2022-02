Продажи кооперативной It Takes Two превысили 5 млн копий

Авторы It Takes Two сообщили, что кооперативный экшен продался тиражом свыше 5 млн копий. Они ошеломлены невероятным результатом проекта и поблагодарили игроков за поддержку в своих соцсетях.

5… ПЯТЬ миллионов копий It Takes Two продано по всему миру! Наша команда ошеломлена тем, сколько людей наслаждаются нашей игрой!

Для достижения подобного результата проекту понадобилось чуть больше 10 месяцев. Геймдиректор игры Юсеф Фарес отметил, что прогнозы по продажам были гораздо ниже, и он очень горд командой. Для сравнения — прошлая игра студии A Way Out за три года продалась тиражом в 3,5 млн копий. Так что разработчиков можно только поздравить с отличными финансовыми показателями и появлением множества новых фанатов по всему миру.

It Takes Two вышла 26 марта 2021 года и завоевала любовь игроков по всему миру. Проект оценили и критики — на агрегаторе Metacritic у него 88 баллов из 100. А на церемонии The Game Awards 2021 игра завоевала награду «Лучшая игра года».

