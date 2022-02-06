В Dying Light 2 можно прокатиться на велосипеде

Dying Light 2 вышла совсем недавно, но игроки уже находят секреты и пасхалки. Пользователь Taki 7o7 воспользовался модификацией для доступа к «меню разработчика» и обнаружил там полноценный велосипед. На нём можно довольно быстро перемещаться по миру и кататься по наклонным поверхностям.

В комментариях пользователи отметили, что управление велосипедом сделано довольно неплохо — персонаж усиленно крутит педали, при этом отбрасывая физически корректную тень. Возможно, транспорт хотели добавить в игру, однако в последний момент решили отказаться от этой затеи. И очень жаль, ведь даже на видео езда на велосипеде смотрится очень весело.

Релиз Dying Light 2 состоялся 4 февраля на ПК и консолях. Онлайн проекта в Steam продолжает расти и уже достиг 266 тысяч пользователей.

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